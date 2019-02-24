«Люба-Любонька, прекрасная, удивительная! С Днем рождения, дорогая! Будь счастлива, живи на всю катушку, твори, люби, а мы будем продолжать тобой восхищаться», — подпись Валерия сопроводила совместным фото с Любовью Залмановной.