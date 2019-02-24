Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала совместное фото с исполнительницей русского шансона.
Советская и российская певица, исполнительница романсов и русского шансона Любовь Успенская отмечает свое 65-летие. Она появилась на свет 24 февраля 1954 года в Киеве (Украина). Одной из первых знаменитость в своем Instagram поздравила супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия, которая разместила свой пост еще одиннадцать часов назад не забыв о юбилее артистки.
«Люба-Любонька, прекрасная, удивительная! С Днем рождения, дорогая! Будь счастлива, живи на всю катушку, твори, люби, а мы будем продолжать тобой восхищаться», — подпись Валерия сопроводила совместным фото с Любовью Залмановной.
Напомним, что у певицы есть уже взрослая дочка Татьяна, которую Любовь Успенская родила от своего четвертого мужа Александра Плаксина. Наследница исполнительницы часто сопровождает маму на светских вечеринках. Сама артистка очень привязана к дочери.