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Билан слег в больницу после выступления на переломанных ногах 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дима Билан перестал геройствовать и обратился за помощью к медикам. Поп-исполнитель отработал трехчасовой концерт с двойным переломом.
Дима Билан лег в больницу на серьезную операцию. Снимок из палаты он опубликовал в сторис своем Instagram. Днем ранее певец рассказал своим подписчикам, что получил серьезную травму — двойной перелом, но отменять концерт не собирается — три часа он честно отработал на питерской сцене.
"И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчёт за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня — это было НЕЧТО!", — написал Билан.
Поклонники в комментариях бурно восторгаются поступком артиста.
Фанаты, бывшие на концерте, пишут, что со стороны могло показаться, что никаких травм у Димы Билана и нет. И по энергетике концерт нисколько не уступал обычным выступлениям музыканта.
"С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он нереальный", — пишут поклонники. Поступок Билана они называют героическим.
Позже певец сообщил, что ему предстоит операция — в ногу должны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении — однако Билан отложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертом зрители желают Билану скорейшего выздоровления.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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