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Лера Кудрявцева не смогла отказаться от пагубной привычки ради дочери 

Teleprogramma.pro + ещё 4 24 февраля 2019
Фото: Instagram
Телеведущая призналась, что сильно любит курить, хоть это и вредит ее здоровью.
Лера Кудрявцева уже около шести лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В прошлом году телеведущая подарила ему долгожданную дочку Марию. Малышке недавно исполнилось полгода. Так как сын знаменитости от прошлых отношений Жан давно вырос, Лера последние годы мечтала об еще одном ребенке, и теперь наслаждается материнством. Лицо девочки она предпочитает скрывать от общественности, но недавно телеведущая рассказала, что наследница уже научилась ползать и сидеть.
Хоть Кудрявцева и вернулась к работе, она продолжает все свободное время проводить с малышкой. Она призналась своим подписчикам, что ласково называет Машу пирожок, кукушонок или булочка. Также знаменитость неожиданно разоткровенничалась в соцсети. Она отметила, что не прочь снова стать мамой. А вот от пагубной привычки — курения — отказаться звезда не смогла. Когда поклонница спросила у Леры о том, как она борется с вредной привычкой, то ответ красавицы многих удивил: «Никак. Я люблю курить».
фото:
instagram.com/stories/leratv/
Похоже, что телеведущую даже не пугает, что она вредит своему здоровью тем, что курит. Поклонники в свою очередь считают, что Кудрявцевой все же стоит бросить пагубную привычку, чтобы подавать хороший пример дочке и внуку. Напомним, что в прошлом году сын телеведущей подарил ей внука Льва. Для Леры это событие стало настоящим счастьем.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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