Актер Панин прокомментировал слова Серебрякова о России

По словам Панина, то, что высказал его коллега, понимает "каждый здравомыслящий человек".

"Все правильно сказал Алексей Серебряков", — заявил актер в интервью ТВЦ.

Он также подчеркнул, что мысли Серебрякова "по какому-то стечению обстоятельств" полностью совпадают с его собственным мнением.

Выступая на форуме в Лондоне, Серебряков заявил, что Россия якобы "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. Актер также обвинил власти в "переписывании истории".

"Мозг просто отсутствует"

После слов Серебрякова певец Юрий Лоза предложил забыть об актере и не предлагать ему роли в российских фильмах. По словам музыканта, Серебрякову, эмигрировавшему из России, "наплевать", что о нем говорят на родине.

"Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение", — считает Лоза.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что любой человек имеет право на собственное мнение. При этом, говоря о словах актера, он заявил, что некоторые люди не способны анализировать ситуацию.

"Понимаете, мне кажется ум за разум (зашел — ред.) просто, мозг просто отсутствует у людей и все… Мы все время ищем виноватых во всем, но вопрос заключается в том, что круто кричать, находясь за рубежом", — отметил продюсер в интервью РЕН ТВ.

Кто такой Алексей Серебряков

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, наибольшую известность ему принесли роли в картинах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также в сериале "Бандитский Петербург".

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду. В качестве причин своего отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране и "рост нетерпимости".

Серебряков не в первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Так, ранее он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве". Тогда его слова также вызвали широкий общественный резонанс.