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Суд признал недействительными документы младшей дочери Алексея Петренко 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Полина смогла доказать, что свидетельство о рождении Мелании недействительно.
Споры вокруг наследства звезды фильма «Жестокий романс» Алексея Петренка дошли до суда: старшая дочь актера Полина отстаивает свои права на наследство, и отказывается его с кем-либо делить. Младшая дочь Петренко Мелания пыталась претендовать на деньги и недвижимость, но Полина обратилась в суд, о чем она сама рассказала в программе «Выход в люди».
В итоге после экспертизы свидетельство о рождении дочери последней жены Петренко Азимы признали недействительным. И в настоящий момент Мелания не может претендовать на собственность, которая осталась после смерти актера, но, возможно, она решится на текст ДНК или подаст апелляцию.
Полина рассказала в программе, что она давно называла последнюю супругу своего отца Азиму мошенницей, и она была уверена, что свидетельство о рождении дочери было подделано, а Мелания — не ее сестра. Суд после необходимых проверок в этом вопросе встал на сторону старшей дочери. Полина рассказала, что после смерти Петренко осталось 11 млн рублей и дом в Тверской области. Если бы родство Мелании было доказано, то Азима могла бы претендовать на половину суммы и недвижимости.
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Шоу-бизнес , Алексей Петренко
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