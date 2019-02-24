Суд признал недействительными документы младшей дочери Алексея Петренко

Полина смогла доказать, что свидетельство о рождении Мелании недействительно.

Споры вокруг наследства звезды фильма «Жестокий романс» Алексея Петренка дошли до суда: старшая дочь актера Полина отстаивает свои права на наследство, и отказывается его с кем-либо делить. Младшая дочь Петренко Мелания пыталась претендовать на деньги и недвижимость, но Полина обратилась в суд, о чем она сама рассказала в программе «Выход в люди».

В итоге после экспертизы свидетельство о рождении дочери последней жены Петренко Азимы признали недействительным. И в настоящий момент Мелания не может претендовать на собственность, которая осталась после смерти актера, но, возможно, она решится на текст ДНК или подаст апелляцию.

Полина рассказала в программе, что она давно называла последнюю супругу своего отца Азиму мошенницей, и она была уверена, что свидетельство о рождении дочери было подделано, а Мелания — не ее сестра. Суд после необходимых проверок в этом вопросе встал на сторону старшей дочери. Полина рассказала, что после смерти Петренко осталось 11 млн рублей и дом в Тверской области. Если бы родство Мелании было доказано, то Азима могла бы претендовать на половину суммы и недвижимости.