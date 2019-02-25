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Оскандалившийся сын Елены Яковлевой срочно избавляется от татуировок на лице 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Сын актрисы Елены Яковлевой 26-летний Денис Шальных, который известен экспериментами с внешностью, начал избавляться от татуировок на лице. Об этом сообщает StarHit.
По данным издания, Шальных решил избавляться от татуировок с негативным значением. Начать он планирует с татуировки, изображающую гроб, которую ранее сделал на левой щеке.
"Это очень мрачная татуировка. Вся эта загробная символика, эти морбидные обсессии не очень хорошо отражаются на жизни молодых людей. Особенно на их ментальном и физическом здоровье", — отметил Шальных.
Он добавил, что внешность зачастую является отражением того, что у человека внутри, поэтому посоветовал своим подписчикам в инстаграме "делать шаги в сторону осветления своего образа".
Ранее сообщалось, что татуированный сын Яковлевой разводится с женой.
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