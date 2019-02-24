Дюжев прокомментировал слова Серебрякова о России

«Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актёрская сущность. Он живёт солнцем, светом», — заявил Дюжев.

По его словам, «об этом должны говорить профессионалы, политики».

«Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные», — добавил актёр.

Ранее Серебряков в ходе выступления в Лондоне заявил, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн».