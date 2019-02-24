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Дюжев прокомментировал слова Серебрякова о России 

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Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
«Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актёрская сущность. Он живёт солнцем, светом», — заявил Дюжев.
По его словам, «об этом должны говорить профессионалы, политики».
«Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные», — добавил актёр.
Ранее Серебряков в ходе выступления в Лондоне заявил, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн».
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Дюжев , Алексей Серебряков
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