Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
«Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актёрская сущность. Он живёт солнцем, светом», — заявил Дюжев.
По его словам, «об этом должны говорить профессионалы, политики».
«Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные», — добавил актёр.
Ранее Серебряков в ходе выступления в Лондоне заявил, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн».