Лоза вмешался в скандал с Серебряковым

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Лоза призвал «забыть» Серебрякова из-за обвинений в адрес России 

РИА Новости 52 минуты назад
Певец Юрий Лоза прокомментировал телеканалу РЕН ТВ заявление российского актера Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в развязывании войн.
Серебряков снова обрушился с критикой на Россию
Музыкант предложил забыть об актере и не предлагать ему роли в российских фильмах. Он напомнил, что Серебряков переехал в Канаду, поэтому ему "наплевать", что о нем говорят в России.
"Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение", — считает Лоза.
Ранее Серебряков заявил, что Россия "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и африканских республиках. Он также обвинил власти страны в "переписывании истории".
Это не первое подобное высказывание актера. Летом прошлого года он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость. Эти слова Серебрякова вызвали широкий общественный резонанс, многие коллеги подвергли его позицию критике.
Серебряков прославился, благодаря ролям в таких фильмах, как "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей, аргументировав переезд неблагоприятной социальной обстановкой в России и ростом нетерпимости.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Серебряков , РЕН ТВ
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