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Анна Седокова поздравила мужчин с праздником откровенным снимком 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
Фигура певицы вызвала восторг подписчиков в Instagram.
В честь Дня защитника Отечества звёзды готовы порадовать подписчиков мужского пола не только тёплыми словами. Анна Седокова выложила откровенное фото в своём Instagram-профиле, чтобы поздравить мужчин с 23 февраля.
«Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка… Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать», — подписала откровенное фото певица.
Подписчики отреагировали на снимок певицы по-разному. Многие мужчины были в восторге: «За Вас я готов снова стоять на посту в 38 градусный мороз, зная, что где-то есть такая прелесть как Вы», «Спасибо Анюта! Ты наш лучший подарок», «Супер подарок! С доставкой можно?». Некоторые подписчики осудили Седокову за откровенный снимок, ведь она же мать троих детей, на что её тут же принялись защищать подписчицы: «я удивляюсь тем, кто пишет „она же мать“. Красота и сексуальность женщины не должна заканчиваться на родах».
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Шоу-бизнес , Анна Седокова
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