Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избившего жену Башарова гонят с работы 

ТВ Центр 2 часа назад
Марат Башаров может покинуть проект "Битва экстрасенсов" после того, как его жена Елизавета накануне официально подала на развод. Участие 44-летнего актера в 20-м сезоне шоу остается под вопросом.
Как рассказал источник KP.RU, знакомый с закулисьем проекта, на продюсеров давит общественное мнение — артист, который бьет жену, не должен вести шоу. Несмотря на это, по прогнозам собеседника издания, Башаров сохранит работу, если сам не откажется от нее.
Ранее жена телеведущего Елизавета Башарова (Шевыркова) решила официально развестись с Маратом. Она подала заявление в Бабушкинский мировой суд в Москве.
О расставании Елизавета публично рассказала еще 16 февраля. В своем Instagram женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить "с этим недугом" ради их семьи. В конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист Марат Башаров избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.
Последние новости
Дима Билан отложил серьёзную операцию Что случилось во второй серии шестого сезона шоу "Голос. Дети" "Просто сволочь": Расторгуев убрал заменившего покойника Николаева
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Марат Башаров , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Раскрыты неизвестные факты «крымской весны»
Политика
Избившего жену Башарова гонят с работы
Шоу-бизнес
Макрон призвал ЕС стать независимым от России
Европа В мире
Решена судьба оставленного в «Лосином острове» мальчика
Общество
В Севастополе сорвались мероприятия ко Дню защитника отечества
Общество Другое
«Позорное бегство из Крыма»: в РФ разоблачили Порошенко
Политика Украина
В шутках Comedy Woman увидели оправдание фашизма
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в консерватории в Москве
Происшествия Пожары
«Горит открытым пламенем»: ЧП в консерватории им. Чайковского
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение