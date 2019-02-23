Избившего жену Башарова гонят с работы

Марат Башаров может покинуть проект "Битва экстрасенсов" после того, как его жена Елизавета накануне официально подала на развод. Участие 44-летнего актера в 20-м сезоне шоу остается под вопросом.

Как рассказал источник KP.RU , знакомый с закулисьем проекта, на продюсеров давит общественное мнение — артист, который бьет жену, не должен вести шоу. Несмотря на это, по прогнозам собеседника издания, Башаров сохранит работу, если сам не откажется от нее.

Ранее жена телеведущего Елизавета Башарова (Шевыркова) решила официально развестись с Маратом. Она подала заявление в Бабушкинский мировой суд в Москве.

О расставании Елизавета публично рассказала еще 16 февраля. В своем Instagram женщина выразила сожаление, что у артиста нет желания вылечиться и покончить "с этим недугом" ради их семьи. В конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что артист Марат Башаров избил свою супругу и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.