Дима Билан решил поделиться с поклонниками подробностями своего состояния здоровья. Оказалось, что артист сломал ногу, поскользнувшись на выходе из подъезда своего дома.
Врачи диагностировали у Димы двойной перелом со смещением, настояв на срочной операции, от которой он решил отказаться, так как у артиста запланировано несколько грандиозных концертов в рамках шоу «Планета Билан».
«Не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!», — заявил Дима.