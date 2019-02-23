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Дима Билан отложил серьёзную операцию 

Russianshowbiz.info + ещё 1 36 минут назад
Фото: @bilanofficial
Дима Билан решил поделиться с поклонниками подробностями своего состояния здоровья. Оказалось, что артист сломал ногу, поскользнувшись на выходе из подъезда своего дома.
Врачи диагностировали у Димы двойной перелом со смещением, настояв на срочной операции, от которой он решил отказаться, так как у артиста запланировано несколько грандиозных концертов в рамках шоу «Планета Билан».
«Не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!», — заявил Дима.
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