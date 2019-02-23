Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым

Собчак извинилась перед Шнуром, но певец стихотворно «приложил» ее за клевету

«Истеричка Собчак сначала устроила скандал со Шнуром, а потом стала извиняться и осыпать певца комплиментами. Ну что за бабская логика?», «Эдак вы, Ксения Анатольевна, ратающая за феминизм, никогда ничего не добьетесь, поскольку ведете себя как последняя склочная торговка на рынке», — примерно так отреагировали пользователи Сети на скандал, который устроила Ксения Собчак лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Дело в том, что телеведущая записала интервью с экс-женой музыканта Матильдой Шнуровой, а контент на YouTube заблокировали. Не разобравшись, она во всем публично обвинила Шнура во всех прегрешениях. Однако затем выяснилось, что к интервью было снято за нарушение авторских прав. Телекомпании «ВИД» решила, что Собчак незаконно использовала заставку передачи Оксаны Пушкиной в своей программы.

Сообразив, что оплошала, публично оскорбив невиновного человека, Собчак начала рассыпаться в комплиментах музыканту и призналась в собственной глупости. В своем Instagram-аккаунте теледива написала, что Шнур «дополнил ее картину мира», за что ему отдельное спасибо и извинения.

Однако, похоже, что приступы самобичевания не произвели впечатления на музыканта. И он «приложил» скорую на обвинения Собчак в свойственной ему стихотворной форме, которую полностью мы, увы процитировать не можем.

«Помои льют. Мне не впервой Выслушивать в свой адрес бредни. Спасибо, что ещё живой, И чувствую себя не средне. Нестрашно, не смешно, не грустно. Немножко, капельку брезгливо, Читать, как врут так безыскусно. Что ж, подрасту после полива», — написал Сергей Шнуров, сравнив себя с кактусом, растущим на окружающей его помойке.

«Женская солидарность, она такая, особенно если женщины дружат против мужиков!, «Матильда нравится! Намного приятней Собчак!А Ксения напилась и давай кувыркаться! Вот по пьяной лавочке, видать, и на Шнура наехала. У неё с психикой плохо!», «Да ладно, все это Ксюха ради просмотров и лайков затеяла. В следующий раз еще кого-о обвинит, потом скажет „сорри“. Ей не привыкать, а народ смотрит, деньги капают!», — написали пользователи в комментариях.