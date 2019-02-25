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Верка Сердючка устроила скандал на украинском отборе «Евровидения» 

Газета.Ru + ещё 8 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка), который был членом жюри украинского национального отбора на "Евровидение-2019", и ведущий конкурса Сергей Притула в прямом эфире устроили перепалку, передает Obozrevatel.Ua.
По данным издания, спор возник после того, как Данилко отказался первым комментировать выступление группы KAZKA и передал слово другому члену жюри Евгению Филатову.
"Давайте придерживаться какого-то режима", — сказал Притула.
В ответ Данилко попросил обойтись без "давайте" и решительно отказался комментировать выступление.
"Сергей, ты все время говоришь, что я как-то необъективно сужу KAZKA, ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать. Я тебе еще раз говорю, я абсолютно объективно оцениваю", — возмутился Данилко.
В ответ Притула заявил, что он лишь озвучивает то, "о чем говорят и пишут люди", и подчеркнул, что он "обязан" это делать. Данилко ответил, что "не озвучивает же, что пишут" о телеведущем.
Ранее сообщалось, что Киев выдвинул ультиматум по участию в "Евровидении" победительнице на национального отбора.
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Шоу-бизнес , Украина , Евгений Филатов , Андрей Данилко
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