Верка Сердючка устроила скандал на украинском отборе «Евровидения»

Украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка), который был членом жюри украинского национального отбора на "Евровидение-2019", и ведущий конкурса Сергей Притула в прямом эфире устроили перепалку, передает Obozrevatel.Ua.

По данным издания, спор возник после того, как Данилко отказался первым комментировать выступление группы KAZKA и передал слово другому члену жюри Евгению Филатову

"Давайте придерживаться какого-то режима", — сказал Притула.

В ответ Данилко попросил обойтись без "давайте" и решительно отказался комментировать выступление.

"Сергей, ты все время говоришь, что я как-то необъективно сужу KAZKA, ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать. Я тебе еще раз говорю, я абсолютно объективно оцениваю", — возмутился Данилко.

В ответ Притула заявил, что он лишь озвучивает то, "о чем говорят и пишут люди", и подчеркнул, что он "обязан" это делать. Данилко ответил, что "не озвучивает же, что пишут" о телеведущем.

Ранее сообщалось, что Киев выдвинул ультиматум по участию в "Евровидении" победительнице на национального отбора.