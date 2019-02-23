Верка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на Евровидение

Украинский артист Андрей Данилко , выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, отреагировал на полемику вокруг национального отбора на Евровидение-2019.

Ранее участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма . Одна из певиц заявила, что Украина "сама потеряла" полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским.

"Знаете, в нашей стране надо иметь "панцирь", чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет "поляпать" языком", — сказал Данилко в интервью украинскому изданию "Факты".

Коллектив вышел в финал украинского отборочного этапа на Евровидение-2019. По словам Данилко, девушки входят в число фаворитов отбора.