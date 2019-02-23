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Верка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на Евровидение 

РИА Новости + ещё 3 45 минут назад
Фото: Р-Спорт
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, отреагировал на полемику вокруг национального отбора на Евровидение-2019.
Ранее участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина "сама потеряла" полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским.
"Знаете, в нашей стране надо иметь "панцирь", чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет "поляпать" языком", — сказал Данилко в интервью украинскому изданию "Факты".
Коллектив вышел в финал украинского отборочного этапа на Евровидение-2019. По словам Данилко, девушки входят в число фаворитов отбора.
"Мне кажется, разбуди ее солисток ночью — и они безошибочно "вступят" в любую ноту. Меня лишь смущает визуальный ряд дуэта", — отметил певец.
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