Степ Пелагеи и слезы Меладзе: что случилось на детском «Голосе»

22 февраля на российском телевидении была показана вторая серия шестого сезона популярного вокального проекта «Голос. Дети», в ходе которой команды наставников — Светланы Лободы, Пелагеи и Валерия Меладзе — пополнились очередными участниками. По итогам стартовой недели проекта в основную стадию в общей сложности пробились восемь юных (не старше 14 лет) соискателей главного приза: двое ребят стали подопечными Пелагеи, тогда как троих конкурсантов каждый получили Лобода и Меладзе.

Почетное право открывать выпуск выпало на плечи Мити Пуховского, который в преддверии выступления признался, что петь любит «не особо».

Слова словами, но делом мальчик доказал обратное — блестящее исполнение русской народной песни «Вдоль по Питерской» не впечатлило разве что Лободу, решившую не нажимать на кнопку. В результате развернувшейся (и, надо сказать, крайне нешуточной) борьбы между Меладзе и Пелагеей конкурсант вошел в команду единственного наставника-мужчины.

В свою очередь Екатерина Будей — следующая участница — не дождалась заветного поворота кресла вовсе. По словам членов жюри, девочка выбрала сложную песню («Lost on You» LP) — и это не сыграло ей в плюс. Юная артистка держалась до последнего, но в итоге все-таки не сдюжила с эмоциями и заплакала. На подмогу Екатерине, впрочем, тут же пришла Светлана, сказавшая Будей правильные вещи о том, что ее время обязательно придет.

На решение наставников ребенок отреагировал неожиданно сильно — ничуть не расстроившись, девочка предложила Лободе спеть дуэтом ее «Суперзвезду», а затем поговорила еще и с Меладзе.

Неприятную тенденцию прервал Ислам Балкоев, исполнивший задорную «Halleluja I Love Her So» Рэя Чарльза, — мальчика ближе к концу выступления выбрал Валерий, конкурентов у которого не оказалось.

А вот Анастасии Рогинской, продемонстрировавшей на старте «Голоса» тот самый «Старый рояль», выбирать пришлось — на кнопку в ходе ее номера нажили абсолютно все «сенсеи». Узнав, что девочка танцует степ, Пелагея решила несколько схитрить, заявив, что и сама в прошлом умела исполнять чечетку. Трюк в итоге принес свои плоды: Анастасия отправилась именно к своей танцевальной «коллеге».

По итогам следующего выступления за авторством Хасана Рахимова, спевшего «Mamma» » Андреа Бочелли », было уже не до обсуждений танцев — мальчика, бравшего некоторые ноты сложнейшей композиции попросту великолепно, никто не выбрал. Объясняя свое решение, каждый из членов жюри заверил конкурсанту, что у него есть все шансы достичь желаемых вершин в недалеком будущем.

Во время выступления следующей участницы — Марии Тюрютиковой, представивший на строгий суд суперпопулярную прямо сейчас песню «Плакала» группы Kazka — ситуацию спасла Лобода, оказавшаяся единственным повернувшимся наставником (заслуживала девочка при этом, создалось впечатление, всех трех поворотов). Немногим позднее Светлана также подчеркнула, что едва ли не впервые услышала действительно хорошее исполнение этой сложной композиции.

Повторилась история и во время следующего номера — Сергея Филина , задорно исполнившегося «Great Balls of Fire» Джерри Ли Льюиса (и вместе с тем подарившего зрителям энергичным танец), выбрала одна лишь Лобода, посчитавшая, что ее команде не хватает именно такого юного и харизматичного артиста.

Следом произошла уже обратная ситуация — в борьбу за Ренату Таирову, поразившую публику чувственным пением «Canção do mar» Дулсе Понтеш, вступили Пелагея и Меладзе, тогда как Светлана осталась в стороне. Особых шансов заполучить девочку в свой коллектив у Валерия, однако, не было — его соперница оперативно предложила конкурсантке исполнить мелодичную композицию дуэтом, тем самым завербовав начинающую артистку в свои ряды.

Что интересно, совместный номер настолько растрогал все того же Меладзе, что певец не смог сдержать скупой мужской слезы.

В то же время предпоследнего конкурсанта выпуска — Егора Мещерякова — никто, к сожалению, не выбрал. Согласно наставникам, мальчика подвели некоторые ошибки, допущенные им при исполнении непростой композиции «Орлы или вороны» Григория Лепса . Решение жюри певец при этом принял максимально по-мужски, внимательно выслушав мнение «сенсеев» и поблагодарив их за поддержку.

Завершилось же все, естественно, на позитивной ноте — Элен Бадалян, классно спевшая «Don't You Worry 'Bout a Thing» Стиви Уандера, впечатлила всех судей и, немного подумав, отправилась в команду Лободы.

По итогам второй серии нового сезона вокального шоу лидером в плане активности является именно Светлана, заполучившая уже шестерых участников. В команду Меладзе на данный момент входят пять конкурсантов, тогда как Пелагея со всего четырьмя подопечными пока что немного отстает от соперников.