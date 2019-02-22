Скандальный список: «эскорт-услуги» загнали Серябкину в суд

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила о том, что планирует обратиться в суд в связи с демонстрацией на телевидении списка звезд, которые якобы оказывают эскорт-услуги за деньги. Ее адвокатом станет Сергей Жорин , который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна в деле о разводе.

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина прокомментировала свое включение в список звезд, якобы тайно подрабатывающих эскортом, который был продемонстрирован в эфире одного из российских телеканалов.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности», — сказала Серябкина.

Однако из-за того, что ситуация вышла из-под контроля, она сочла невозможным продолжать молчание.

«Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — отметила певица.

Стало известно, что свои интересы в суде Серябкина позвала защищать адвоката Сергея Жорина, среди недавних дел которого числится развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко

«Ко мне действительно обратились Макс Фадеев и Ольга Серябкина. Если кто-то решил пошутить, составив подобный список, то шутка явно не удалась», — отметил Жорин.

Он также рассказал, что в ближайшее время планируется отыскать ответственного за распространение этой информации, которая не соответствует действительности. После этого против него будет выдвинуто обвинение в клевете и нанесении ущерба чести и достоинству Серябкиной.

Помимо бывшей вокалистки «Серебра» в скандальный список внесли телеведущую Машу Малиновскую , балерину Анастасию Волочкову , а также певиц Анасасию Каменских и Эрику Герцег. Расценки за оказание услуг девушками из списка колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

Комментируя опубликованный в СМИ список, владелец одного из популярнейших в России агентств VIP-знакомств заявил, что узнает часть попавших в него имен.

«Это неплохой список, многие имена, действительно, узнаю. В жизни скромные, романтичные, любят поговорить об искусстве, поэзии, прозе. Но им просто нужны деньги, чтобы купить книги Куприна, Бунина или Тургенева», — сказал он.

Однако многие из девушек, которые попали в список, по его словам никогда не были замечены ни в чем подобном.

«Каменских надо вычеркнуть из этого списка — она порядочная девушка и не настолько любит деньги. Так же как и Александра Солдатова даже за один миллион долларов не ляжет в кровать с богатыми фантазерами. То же самое могу сказать про Бузову, Олю Серябкину, Лободу — никогда ни в чем таком они замешаны не были», — отметил владелец.

Каменских также прокомментировала в эфире Youtube-шоу «Слава +» опубликованный в эфире российского телевидения список.

«У меня были разные ситуации и разные мужчины хотели переспать со мной за деньги, безусловно. У меня с этим все было конкретно. Триста миллионов раз была история, все бегут к Потапу: «Ты поговори с этой телкой…». Потому что я сразу по мордасам», — сказала Каменских.

Она подчеркнула, что никогда не принимала подарки от поклонников, которые хотят провести с ней время наедине. По ее словам, это является принципиальной позицией, так как у нее «всего достаточно и хватает».

Серябкина заявила о том, что уходит из группы «Серебро» в октябре 2018 года. Через месяц после нее другая участница коллектива, Екатерина Кищук, объявила о том, что покинет проект в феврале.

«Серебро» — это, наверное, моя самая большая гордость и боль одновременно. Задумывая делать женское трио 12 лет назад, я и сам не знал, на что себя обрекаю», — прокомментировал уход всех участниц из проекта продюсер Максим Фадеев.

Сама Серябкина, объявляя о своем решении покинуть группу, подчеркивала, что «Серебро» останется «огромной историей», но ей самой хочется дальше развивать свое сольное творчество.

Девушкам, которые хотели попробовать свои силы как новые участницы проекта, Серябкина предложила опубликовать видеоролик с исполнением какой-либо их песни и снабдить его соответствующим хэштегом. Она выразила уверенность в том, что Фадеев «выберет сердцем трех новых офигительных солисток».