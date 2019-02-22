На бывшего возлюбленного Семенович пожаловались в полицию

Предприниматель Анатолий Сульянов подал заявление в полицию на партнера по бизнесу Дмитрия Кашинцева — бывшего возлюбленного певицы Анны Семенович

По информации телеграм-канала Mash, Сульянов и Кашинцев были совладельцами клуба Cition Hall, расположенного в Шмитовском проезде в Москве.

Сульянов утверждает, что партнер обманным путем присвоил общий бизнес, поменяв замки и запретив охране пускать Анатолия в здание клуба.

Cition Hall стал печально известен после давки, случившейся после концерта рэпера ATL в ноябре 2018 года. Тогда из-за отсутствия гардеробщиков началась давка и беспорядки, в результате которых 11 человек обратились в полицию с заявлениями о краже вещей.