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На бывшего возлюбленного Семенович пожаловались в полицию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Предприниматель Анатолий Сульянов подал заявление в полицию на партнера по бизнесу Дмитрия Кашинцева — бывшего возлюбленного певицы Анны Семенович.
По информации телеграм-канала Mash, Сульянов и Кашинцев были совладельцами клуба Cition Hall, расположенного в Шмитовском проезде в Москве.
Сульянов утверждает, что партнер обманным путем присвоил общий бизнес, поменяв замки и запретив охране пускать Анатолия в здание клуба.
Cition Hall стал печально известен после давки, случившейся после концерта рэпера ATL в ноябре 2018 года. Тогда из-за отсутствия гардеробщиков началась давка и беспорядки, в результате которых 11 человек обратились в полицию с заявлениями о краже вещей.
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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