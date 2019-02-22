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Дима Билан погрозился помочиться в сумку Сергея Шнурова 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @bilanofficial
В рамках юмористического шоу Comment Out Дима Билан пообещал Сергею Шнурову, что помочится в его сумку, если тот появится на его концерте. Видео опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри».
Правила передачи подразумевают, что участник вытягивает несколько карточек. На одной из них указано имя российской звезды, а на другой — текст странного комментария. Гость должен либо написать этот текст под последним постом знаменитости в Instagram, либо получить наказание.
Диме Билану предложили сделать селфи в венце из коровьей кишки или отправить дерзкий комментарий лидеру «Ленинграда». Исполнитель отметил, что ни разу не видел Шнурова с сумкой, но согласился оставить угрозу в его аккаунте. Кроме того, Билану пришлось написать оскорбительный комментарий своему продюсеру Яне Рудковской, а также признаться Ксении Собчак, что он мочится на бомжей.
В шоу также принял участие музыкант Федук. Он рассказал на странице Николая Баскова, как похорошела Москва при Сергее Собянине, и похвалил «сладкую задницу» рэпера Элджея. При этом артист отказался оставлять комментарий на странице премьер-министра России Дмитрия Медведева и топтать портрет Ольги Бузовой.
По итогам передачи победу одержал Билан. Ведущий Владимир Маркони вручил ему хлебопечку.
В январе Дима Билан стал жертвой мошенников. Неизвестные от его имени предлагали поклонникам сняться в новом клипе и получить в качестве гонорара минимум пять тысяч рублей. Для участия нужно было заплатить 1200 рублей «за агентские услуги».
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Шоу-бизнес , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , Николай Басков , Дима Билан , Сергей Собянин , КСЕНИЯ СОБЧАК , Сергей Шнуров , Владимир Маркони
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