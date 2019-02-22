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Ирина Дубцова в стихах рассказала о своей болезни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Совсем недавно весь столичный бомонд гулял на дне рождении Ирины Дубцовой, которой 14 февраля исполнилось 37 лет, а теперь певица сообщает своим подписчикам в Instagram, что она заболела.
О своей болезни артистка решила рассказать в стихах. «Если что, это не я, это 38,2», — подписала десятисекундный видеоролик Дубцова.
Поклонники пожелали любимой певице скорейшего выздоровления, а также оценили ее шуточное стихотворение.
«Выздоравливайте, Иринка», «Выздоровления вам», «Вирус гуляет… жуткий, береги себя, Ирочка, и выздоравливай», «Даже вирусу найдёшь применение в стихах. Не болей»!, «Выздоравливай, красотка! Классные стихи», — отметили подписчики в комментариях.
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