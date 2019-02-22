Ирина Дубцова в стихах рассказала о своей болезни

Совсем недавно весь столичный бомонд гулял на дне рождении Ирины Дубцовой, которой 14 февраля исполнилось 37 лет, а теперь певица сообщает своим подписчикам в Instagram, что она заболела.

О своей болезни артистка решила рассказать в стихах. «Если что, это не я, это 38,2», — подписала десятисекундный видеоролик Дубцова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 21 Фев 2019 в 8:40 PST Поклонники пожелали любимой певице скорейшего выздоровления, а также оценили ее шуточное стихотворение.

«Выздоравливайте, Иринка», «Выздоровления вам», «Вирус гуляет… жуткий, береги себя, Ирочка, и выздоравливай», «Даже вирусу найдёшь применение в стихах. Не болей»!, «Выздоравливай, красотка! Классные стихи», — отметили подписчики в комментариях.