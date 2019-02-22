Лолита рассказала об опыте употребления наркотиков

Певица Лолита Милявская в ходе интервью Youtube-каналу «А поговорить?» рассказала о своем опыте употребления наркотиков. Выдержки из интервью приводит «Лента.ру»

По словам Лолиты, она начала употреблять наркотические средства во время работы в программе «Без комплексов» из-за усталости.

Она отметила, что после наркотиков ее не тянуло на подвиги и не было «кайфа», зато появлялись силы для съемок. Однако, по словам певицы, ее зависимость была недолгой.

«Через год я поняла, что сдохну. Физически сдохну. В принципе, на этом мой кокаин закончился», — заявила Лолита.

Певица призналась, что не верит в борьбу государства с наркотиками.