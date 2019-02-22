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Лолита рассказала об опыте употребления наркотиков 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская в ходе интервью Youtube-каналу «А поговорить?» рассказала о своем опыте употребления наркотиков. Выдержки из интервью приводит «Лента.ру».
По словам Лолиты, она начала употреблять наркотические средства во время работы в программе «Без комплексов» из-за усталости.
Она отметила, что после наркотиков ее не тянуло на подвиги и не было «кайфа», зато появлялись силы для съемок. Однако, по словам певицы, ее зависимость была недолгой.
«Через год я поняла, что сдохну. Физически сдохну. В принципе, на этом мой кокаин закончился», — заявила Лолита.
Певица призналась, что не верит в борьбу государства с наркотиками.
«Тогда еще говорили, что самый чистый кокаин у людей, которые… Как же это по должности? У самого главного борца с наркодилерами», — сказала Милявская.
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Lenta.ru
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