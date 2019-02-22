Фадеев рассказал о датчике в своем черепе

Музыкант и продюсер Максим Фадеев не намерен устраивать масштабный концертный тур из-за проблем со слухом, сообщает «Собеседник».
О том, что Фадеев частично потерял слух, стало известно еще в 2005 году. Несколько дней назад Фадеев выступил с концертом в Баку и рассказал в своем инстаграме, что это выступление — лишь второе для него «по приборам». Он объяснил, что распознавать звуки ему помогает датчик, установленный на его черепе, и приборы, сообщающие ему разнообразные данные о песне — тон, ритм и так далее.
«Это сложно. Как заново учиться ходить…» — признался он.
Именно по этой причине Фадеев пока не намерен устраивать масштабный концертный тур, ведь без приборов он выступать не может, а организация даже одного концерта требует задействования большого количества «ресурсов».
«К тому же моя слуховая травма дает о себе знать — громкие звуки мне вредят и калечат слух», — признался он.