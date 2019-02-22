Названы наследники Децла

Отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий со ссылкой на управляющую компанию SO/Era Music рассказал о судьбе наследства сына.

По словам Толмацкого-старшего, с 2014 года по просьбе Децла (Кирилла Толмацкого) были решены основные проблемы с «пиратами», восстановлена большая часть клипов, собраны все найденные песни, видео и обложки. Регистрация прав на имя и товарный знак Децла была подготовлена, а также организована монетизация прав на песни и видео Кирилла на всех цифровых площадках.

"Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына", — рассказал Толмацкий-старший. С передачей в дальнейшем всех доходов от использования прав в пользу сына Кирилла согласились оба родителя музыканта.

Сейчас запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, поскольку его сын Антоний пока несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что Децл станет героем документального фильма.