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Лолиту перестал смущать размер ее пенсии в шесть тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Недавно прошла новость, что певица Лолита возмущена пенсией в шесть тысяч рублей, которая ей положена как пенсионерке. Исполнительница, отпраздновавшая в прошлом году 55-летие пояснила, что размер пособия ее на самом деле не смущает. Она не понимает, почему ей уже несколько месяцев не могут начислить эти деньги.
Что касается суммы в шесть тысяч рублей, то такие крохотные деньги, как считает певица, образовались из-за того, что она все-таки работающая пенсионерка. При таком раскладе убираются все московские надбавки.
Лолита не может доказать все 35 лет своего трудового стажа, потому что часть своей жизни работала на Украине. Никто в соседней стране сейчас ее стаж подтверждать не станет. Свою пожилую маму, которая живет на Украине и по идее могла бы побегать по государственным учреждениям, она не хочет тормошить и загружать своими проблемами, сообщает «СтарХит».
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