Друга умершей звезды «Глухаря» ужаснула российская медицина

Друг умершей актрисы «Глухаря» рассказал о лечивших ее врачах

Друг актрисы Дарьи Егорычевой , умершей от рака, назвал российскую систему здравоохранения ужасной и рассказал о враче, который пугал артистку смертью. Об этом пишет «Московский Комсомолец»

Егорычева боролась с онкологическим заболеванием с 2012 года. Она перенесла две операции, потеряла легкое, прошла через множество сеансов лучевой и химиотерапии, но ее состояние ухудшалось. В феврале 2019-го актриса скончалась на 38-м году жизни.

Ее друг Сергей Петров заявил, что медицина в России «за гранью добра и зла», терапия и лекарства стоят очень дорого, пациенты не получают психологической помощи, а иногда медики относятся к ним пренебрежительно.

«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным», — рассказал Петров.

По его словам, незадолго до смерти актрисе вызывали платный реанимобиль, и медики уронили Егорычеву во время транспортировки.

Дарья Егорычева умерла 21 февраля. Она родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре «У Никитских ворот». Также Егорычева снималась в сериалах «Глухарь», «Темная ночь», «Тайны института благородных девиц» и других.