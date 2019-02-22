Друга умершей звезды «Глухаря» ужаснула российская медицина

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Друг умершей актрисы «Глухаря» рассказал о лечивших ее врачах 

Рамблер 1 час назад
Друг актрисы Дарьи Егорычевой, умершей от рака, назвал российскую систему здравоохранения ужасной и рассказал о враче, который пугал артистку смертью. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Егорычева боролась с онкологическим заболеванием с 2012 года. Она перенесла две операции, потеряла легкое, прошла через множество сеансов лучевой и химиотерапии, но ее состояние ухудшалось. В феврале 2019-го актриса скончалась на 38-м году жизни.
Умерла звезда сериала «Глухарь»
Ее друг Сергей Петров заявил, что медицина в России «за гранью добра и зла», терапия и лекарства стоят очень дорого, пациенты не получают психологической помощи, а иногда медики относятся к ним пренебрежительно.
«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным», — рассказал Петров.
По его словам, незадолго до смерти актрисе вызывали платный реанимобиль, и медики уронили Егорычеву во время транспортировки.
Дарья Егорычева умерла 21 февраля. Она родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре «У Никитских ворот». Также Егорычева снималась в сериалах «Глухарь», «Темная ночь», «Тайны института благородных девиц» и других.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Петров , Дарья Егорычева , Московский комсомолец
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