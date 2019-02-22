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«Причем здесь я? Целую»: Сергей Шнуров опроверг обвинения Собчак в блокировке интервью со своей бывшей женой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Совсем недавно популярная ведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram посетовала, что очередной выпуск ее шоу «Осторожно, Собчак» не продержался в интернете и трех дней, как был заблокирован. Инициатором этой блокировки автор проекта назвала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.
Сам музыкант моментально ответил на эти обвинения. И тоже в популярной социальной сети. По словам артиста, если у ведущей имеются какие-то претензии на политический вес, то он очень хотел бы, чтобы звезда научилась уважать закон в целом, и авторское право, в частности.
Если же, как отмечает Шнуров, Ксения Собчак элементарно не умеет читать, помочь здесь уже нечем. Ведь, согласно заставке в интернете, запись беседы заблокировала компания ВиД из-за использования заставки Оксаны Пушкиной.
«Причём здесь мои помощницы и я? Целую», — заключает музыкант.
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