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Собчак и Виторган пришли отдельно на показ фильма после скандала 

Газета.Ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган пришли по отдельности на премьеру фильма "Юморист". Об этом сообщает StarHit.
В издании уточнили, что Виторган пришел на премьеру киноленты на полчаса раньше жены. При этом во время самого показа супруги игнорировали друг друга, однако встречи избежать не удалось.
Как отмечается, Собчак много общалась с другими звездами, а Виторган в свою очередь предпочел беседовать с журналистами.
Ранее сообщалось, что расставание с Собчак преобразило Виторгана.
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