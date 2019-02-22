Собчак и Виторган пришли отдельно на показ фильма после скандала

В издании уточнили, что Виторган пришел на премьеру киноленты на полчаса раньше жены. При этом во время самого показа супруги игнорировали друг друга, однако встречи избежать не удалось.

Как отмечается, Собчак много общалась с другими звездами, а Виторган в свою очередь предпочел беседовать с журналистами.

Ранее сообщалось, что расставание с Собчак преобразило Виторгана.