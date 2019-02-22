«Вообще-то, мы тут не живем!»: дочь Виктории Бони разоблачила вранье мамы

Привычка максимально подробно рассказывать о своей жизни в социальных сетях сыграла недавно с Викторией Боней злую шутку. В очередной раз записывая видео для сторис в социальной сети Instagram, известная модель попала в очень неловкую ситуацию благодаря своей дочери Анджелине, которая на все просторы интернета уличила свою маму во вранье.

Рассказывая о своем отдыхе в Таиланде, звезда, видимо, старалась показать аудитории, что способна себе позволить дорогостоящий отдых. Виктория начала запись из номера в отеле, делясь своими планами пойти на шикарный пляж, которые есть неподалеку.

В этот момент шестилетняя девочка звонко говорит:

«Мама, вообще-то, мы тут не живем!».

Боня всеми силами старалась перекричать дочку, но было уже поздно — ролик стал достоянием общественности.