Ольга Бузова и рэпер Элджей не попали в список народных любимцев

Поп-певица Ольга Бузова и самый высокооплачиваемый рэпер страны Элджей не вошли в список любимых артистов российских граждан, несмотря на большое количество упоминаний артистов в СМИ.

По результатам соцопроса «Левада-центра» , в список любимых музыкальных исполнителей российских граждан неожиданно не вошли ни Ольга Бузова, ни рэпер Элджей, чьи имена все время на слуху в последние несколько лет.

Алла Пугачева и Стас Михайлов. Первые строчки рейтинга народной любви достались эстрадным исполнителям старшего поколения. Самыми популярными исполнителями в стране по прежнему остаются Филипп Киркоров

Известный критик Артур Гаспарян попытался дать объяснение таким результатам соцопроса. По его словам, имена таких исполнителей, как Бузова и Элджей, действительно на слуху, однако они популярны только в узких кругах, в первую очередь, среди молодежи. Гаспарян убежден, что они в настоящее время действительно самые раскрученные исполнители в стране.

Критик подчеркнул, что «Левада-центр» проводил опрос среди граждан страны всех возрастов. Из этого можно сделать вывод, что большая часть опрошенных могла даже не слышать о любимцах современной молодежи.

«Наше восприятие какой-то модной музыки или хайпа среди определенного возрастного контингента людей ограничивается тем, что мы с вами живем в столице, воспринимаем мир немножко по-другому. И часто картинка мира у нас складывается из постов в инстаграме. Она немножко, на мой взгляд, искаженная», — приводит слова Гаспаряна издание «BIMRU».

В опросе же в возрастной категории от 18 до 24 лет самыми популярными были названы Егор Крид , Тимати и Николай Басков

Одна из любимых певиц молодежи Ольга Бузова недавно рассказывала своим подписчикам в инстаграме о серьезных проблемах со здоровьем. В начале февраля певица отработала столичный концерт, который, как оказалось, был под угрозой срыва из-за тяжелого самочувствия.

«Я не жалуюсь, но так произошло, что я очень сильно заболела, — поделилась с поклонниками Бузова. — Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати, но я понимала, что не могу не выйти к вам сегодня, зная, как все ждали мое выступление. А как я ждала встречи с вами и готовилась. Собрала всю волю в кулак и смогла дать концерт. Еще раз хочу сказать, что сцена и вы — мое лекарство. Спасибо огромное за поддержку».

Позже исполнительница сообщила своим подписчикам, что ее состояние все еще оставляет желать лучшего.

«Вот уже три дня я дома, у меня постельный режим. С утра до вечера нахожусь под наблюдением врачей, у меня постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома, — написала Бузова. — Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное поднять иммунитет. Но я сильная, и справлюсь со всем».

Что касается Элджея, то рэпер, настоящее имя которого Алексей Узенюк, возглавил список самых высокооплачиваемых молодых музыкантов за 2018 год по версии The Bell. В прошлом году ему удалось заработать 53 млн рублей.

При этом выручка от концертов — не единственный источник его дохода, музыкант заключил контракт с лейблом Universal Music Russia на 10-20 млн рублей. Согласно близкому к исполнителю источнику, еще около 60 млн рублей он заработал благодаря выступлениям на корпоративах.

27 ноября стало известно о том, что концерт Элджея в Якутске был отменен из-за угрозы срыва. Накануне управление образования администрации города заявило, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание, в частности, употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Второе место в почетном списке заняла Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка. Концертная деятельность и продажи альбома «Раскраски для взрослых» принесли молодой певице 31,5 млн рублей. Тройку замкнул еще один представитель хип-хопа — Хаски, заработавший за отчетный период 19,1 млн рублей.