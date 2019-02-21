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Нарколог рассказал о приступах агрессии Марата Башарова 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Наталия Нечаева
Жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова подала на развод. «ВМ» выяснила, что причина — в агрессивном поведении Башарова.
21 февраля супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова обратилась в Бабушкинский районный суд города Москвы с иском о разводе.
Корреспондент «ВМ» дозвонилась до артиста, но ввиду того, что он был в несколько неадекватном состоянии, прокомментировать новость он не смог.
Источник близкий к его окружению, который работал с актером на нескольких проектах, рассказал «ВМ» о том, что Марат Башаров находится в глубоком запое (когда пьян — часто проявляет агрессию), и ему нужна медицинская помощь.
— Марат несколько раз выражал согласие обратиться в одну из ведущих наркологических клиник, уже стоял буквально у двери, но не решился туда войти, — рассказал «ВМ» его знакомый.
Сегодня у Марата Башарова осталось немного людей, которые его поддерживают. Многие отвернулись от него после того, как он очень сильно избил свою жену Елизавету Шевыркову. Знакомые с ситуацией говорят о том, что Башаров сломал женщине пальцы на руке, и все это происходило в присутствии их сына Марселя. Друзья пары говорят об огромном влиянии на Башарова его первой жены — Елизаветы Круцко. В кинематографической среде известно о том, что Елизавета преданна Марату и всегда готова ему помочь. Более того, Круцко была в дружеских отношениях с нынешней женой Башарова — Елизаветой Шевырковой, о чем он сам рассказал в интервью «ВМ».
— Моя первая гражданская жена и мать ребенка Лиза Круцко и моя жена Лиза — подруги, — говорил актер.
Главный врач одной из известных столичных наркологических клиник Дмитрий Вашкин рассказал «ВМ» о состоянии Марата Башарова.
— У него была попытка обратиться в наше лечебное учреждение за медицинской помощью, но увы. Поскольку мы готовились к его встрече и до сих пор ждем его, то следим за тем, как протекает его болезнь. Марат Башаров страдает алкоголизмом, и в состоянии опьянения бывает агрессивен. Его болезнь прогрессирует. К тому же, он принадлежит к группе народов, которые подвержены алкоголизму, среди них — чукчи, удмурты, казахи и в частности татары. А, следовательно, лечение должно проходить с учетом его национальной особенности. Думаю, что лечить его нужно не меньше трех месяцев. Если Марат Башаров в ближайшем времени не обратится за медицинской помощь, то его могут ждать печальные последствия, — рассказал нарколог.
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Шоу-бизнес , Елизавета Круцко , Марат Башаров , Москва
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