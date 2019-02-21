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Директор Пугачевой отреагировал на слухи об ее операции 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о том, что певица перенесла операцию на сердце.
«Я узнала эту новость из СМИ. Позвонила Алле Борисовне, а она мне говорит: «Кто это сказал? Это вранье!» — сказала Чупракова в беседу с «Комсомольской правдой».
Представитель Пугачевой заявила, что артистка находится дома и готовится к предстоящему концерту в Кремле, запланированном на 17 апреля.
Появилась информация о срочной операции на сердце у Пугачевой
Муж Примадонны Максим Галкин также назвал слухи о госпитализации супруги «абсолютным бредом».
«Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке», — сказал он «Московскому комсомольцу».
Ранее издание Baza сообщило, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце в Институте хирургии имени Вишневского.
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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