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Скандал в Сети: Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски своей обложкой расстроила жителей Украины и повеселила россиян.
Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложек журнала Harper’s Bazaar в Японии и Украине, о чем написала в Instagram. В сообщении она заявила, что снялась для России, а не Украины, чем огорчила украинцев.
Она написала о том, что приняла участие в съемках сразу для нескольких изданий Harper’s Bazaar. Ратаковски захотелось поблагодарить команды, с которыми работала над созданием обложек, но допустила ошибку, перепутав украинское издание с российским.
«Harpers Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan! Спасибо @carineroitfeld и, конечно, @mario_sorrenti за эти международные обложки», — написала модель.
Комментаторы из России стали шутить по поводу этой нелепой случайности, а украинцы не забыли напомнить модели о том, что это грубая ошибка.
«Это @harpersbazaarukraine — это Украина, а не Россия», — уточнил пользователь novikovaiulia.
Далее в комментариях началась обычная дискуссия между жителями двух соседних стран.
«Эмили молодец! Настоящие украинцы всегда были и будут за Россию, дружбу с простыми людьми! Все остальные — безумцы или тролли в интернете», — написал пользователь crazyyura.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Эмили Ратаковски , Япония
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