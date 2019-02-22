Скандал в Сети: Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски своей обложкой расстроила жителей Украины и повеселила россиян.

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложек журнала Harper’s Bazaar в Японии и Украине, о чем написала в Instagram . В сообщении она заявила, что снялась для России , а не Украины, чем огорчила украинцев.

Она написала о том, что приняла участие в съемках сразу для нескольких изданий Harper’s Bazaar. Ратаковски захотелось поблагодарить команды, с которыми работала над созданием обложек, но допустила ошибку, перепутав украинское издание с российским.

«Harpers Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan! Спасибо @carineroitfeld и, конечно, @mario_sorrenti за эти международные обложки», — написала модель.

Комментаторы из России стали шутить по поводу этой нелепой случайности, а украинцы не забыли напомнить модели о том, что это грубая ошибка.

«Это @harpersbazaarukraine — это Украина, а не Россия», — уточнил пользователь novikovaiulia.

Далее в комментариях началась обычная дискуссия между жителями двух соседних стран.