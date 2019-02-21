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Валерия призналась, что набрала после праздников лишний вес 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Певица опубликовала в соцсети кадры своей тренировки и сообщила, что почти вернулась к прежним формам.
Певица Валерия, которая поддерживает себя в идеальной форме несмотря на возраст, часто делится с поклонниками в соцсети кадрами со своих спортивных тренировок. Накануне артистка откровенно призналась: в путешествиях, куда она отправилась после новогодних праздников, она набрала лишний вес из-за бесконечных перекусов.
Весить звезда стала больше не два килограмма. Чтобы вернуть прежний вес, Валерия села на строгую диету и усиленно занималась с личным тренером. Как сообщила певица в Instagram, проблема, к счастью, почти решена: ей удалось сбросить полтора из двух набранных кило.
«Форма еще не идеальна, продолжаю работать над собой. Девочки, мальчики, расслабляться нужно, но только на время. Самая трудная победа — победа над самим собой. Вперед!» — пишет Валерия.
Свой пост артистка сопроводила кадрами со спортивной тренировки. Как отметили подписчики блога, 50-летняя знаменитость очень упорно работает над собой, и ее усилия приносят заметные результаты. «Потрясающая фигура», «Хочется сказать: классная девчонка», «Тело без возраста, но какой это труд!», «Молодец, Валерия!», «Какая стройность!» — поддержали фанаты певицу.
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Шоу-бизнес , Валерия
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