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В НИИ Вишневского внесли ясность в сообщения об операции Пугачевой 

Газета.Ru + ещё 21 24 минуты назад
Директор НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева действительно посещала медицинский центр, однако ей не делали операцию. Об этом сообщает "Пятый канал".
Он рассказал, что Пугачева посещала центр в четверг, 21 февраля.
"Она прошла плановое обследование, прекрасно себя чувствует", — сказал Ревишвили.
Он заключил, что сообщения СМИ об операции являются "болтологией".
Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на информацию о госпитализации Пугачевой.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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