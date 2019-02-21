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Постройневшая Лариса Долина спела дуэтом с Владимиром Кристовским 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Артисты исполнили песню «Проститься» на концерте «О чем говорят мужчины» в Москве.
Лариса Долина в последнее время редко выходит в свет. Еще в прошлом году появились слухи, что она переживает кризис в отношениях с супругом Ильей Спициным, а не так давно друг артистки Станислав Садальский заявил, что она рассталась с мужем. Сама певица пока воздерживает от комментариев на эту тему, но поклонники заметили, что 63-летняя звезда постройнела и похорошела. На днях они вновь в этом убедились, когда она выступила в Crocus City Hall на концерте «О чем говорят мужчины».
На сцене Долина появилась с лидером группы Uma2rmaH Владимиром Кристовским. Они спели дуэтом песню «Проститься». Артистка выглядела обворожительно в длинном черном платье с открытыми плечами и кружевными рукавами. Ткань на свету поблескивала, придавая образу певицы загадочности. Позже Владимир записал короткое видео с Ларисой Александровной, когда она его обняла. «С прекрасной Ларисочкой Долиной пели сегодня песню „Проститься“!», — написал он в соцсети.
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что хотели бы послушать их дуэт. Также пользователи соцсети восхитились тому, как выглядит Долина. «Какая красивая! Какая сильная женщина и бесконечный профессионал!», «Замечательная песня, звездный дуэт!», «Какие милые», «Хороши», «Как же Долина постройнела», — прокомментировали пост подписчики.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Станислав Садальский , Москва
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