Шифр Децла: мог ли репер инсценировать смерть

Поклонники обсуждают в соцсетях, а СМИ тиражируют фантастические версии о том, что рэпер Кирилл Толмацкий aka Децл жив и лишь изобразил свою смерть. В последние годы он и его жена оставляли в соцсетях странные послания-головоломки. Задним числом в них очень легко увидеть намёки на темы смерти, обмана, воскрешения, они перекликаются с его заявлениями о планируемой инсценировке. Углубившись в исследование этих знаков, можно дойти до захватывающего дух переплетения литературных и исторических аллюзий. Именно такой эксперимент предпринял News.ru.

Остров реинкарнации

Основная канва конспирологической версии, выстроенной вокруг смерти Кирилла Толмацкого общеизвестна. Сразу после печального известия журналисты нашли его интервью 2015 года, где певец заявил:

«Я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой».

Как выяснилось, об этом Кирилл Толмацкий говорил и до этого — в 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске

«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить огромный джойнт на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит».

Получается, что идея об инсценировке смерти преследовала Толмацкого как минимум восемь лет — с 2007 по 2015 год, и нет никаких свидетельств о том, что он её отбросил. Децл умер в 35 лет, причём там, где он впервые публично намекнул на свои планы — в Ижевске.

Сразу после смерти Толмацкого в СМИ была опубликована фотография тела, на которой его лицо и глаза выглядят живыми, а рот растянут в улыбке. Впрочем, с трупами такое бывает — в случае неравномерных сокращений и расслаблений лицевых мышц. А рот мог остаться открытым от нажатия на грудину при непрямом массаже сердца.

Сторонники конспирологической версии смерти певца также указывают на дату похорон репера — 6 февраля, что совпадает с датой рождения знаменитого исполнителя регги Боба Марли, чьё творчество сильно повлияло на Децла. Известно, что Толмацкий был последователем религии растафарианства, многие адепты которого считают Боба Марли пророком несмотря на то, что последний перед смертью принял православие. Поэтому если верить в инсценировку, можно предположить, что Децл и Марли находятся в одном ряду реинкарнаций.

Тогда же в Сочи появилось граффити с изображением Децла, стилизованное под иконописный облик Христа. Некоторые предположили, что рисунок сделан по заказу и также намекает на грядущее воскрешение репера.

Коллекция теории заговора

Отдельный смысловой пласт находят в посланиях самого Децла в соцсетях. Так, его последний пост в Instagram — его собственная картина из серии, названной им «Коллекция теории заговора». На ней самой и в подписи к посту есть аббревиатура RIP — «rest in peace» («покойся с миром» — прим. ред.), традиционная англоязычная эпитафия умершим.

Одна из последних его сториз в Instagram — вид на заснеженную дорогу из-за лобового стекла автомобиля, перед которым в воздухе висит непроницаемый чёрный квадрат, а в зеркалах заднего вида отражаются пальмы. Пользователи соцсетей предположили, что в ней скрыта метафора — с одной стороны смерть, а с другой — вожделенная жизнь на тропическом острове.

instagram.com/juzeppejostko

В другой сториз в космосе висит чёрная цифра шесть, на которой сидит музыкант с гитарой. На неё смотрит переливающийся разными цветами человек, а из его глаз льются слёзы — это символ даты похорон Децла и одновременного выхода его посмертного клипа?

instagram.com/juzeppejostko

Кстати, с клипом тоже всё не просто: это видео на инструментальную композицию Inferno. Она впервые вышла на альбоме 2017 года, название которого переводится с греческого как «Реинкарнация».

Но самые любопытные вещи, по мнению сторонников теории инсценировки, запрятаны на странице Instagram вдовы Децла Юлии Толмацкой. Причём аккаунт там «ожил» именно после смерти мужа, до этого он был пуст, хотя Толмацкий с непонятной целью периодически отмечал его на своей странице. Теперь там восстановлены заархивированные посты. В последнее время в описании страницы находилась кликабельная кнопка «Позвонить» с американским номером, по которому никто не отвечает, однако к нему привязан аккаунт в скайпе на имя ДЖ («Децл жив» — предположили некоторые). Позже вместо этой кнопки появилась другая — «Как проехать», которая ведёт по координатам в самый центр Москвы, в Кремль. Что это значит, можно только догадываться.

Другой пост Юлии, по мнению некоторых сторонников теории, чётко отсылает к посмертной фотографии Децла. Неизвестный пользователь спрашивает её, какой она веры, та отвечает: «Преданная бога Шивы, разве вы не видели волосы Кирилла?».

Многие обратили внимание и на то, что на фотографии с телом репера дреды будто бы специально обмотаны вокруг шеи Децла. Некоторые считают, что это похоже на каноническое изображение Шивы, вокруг шеи которого обмотана кобра. Змея, свернувшаяся тремя кольцами, символизирует прошлое, настоящее и будущее. Вкупе с тем, что индуизм подразумевает реинкарнацию живых существ, в этом усмотрели некий тайный смысл — указание на возможное возвращение умершего. Кстати, аккаунт, с которого задают вопрос называется znak_vodolleia, а в ведической астрологии существует мнение, что Водолей — это символ бога Шивы.

«Умница», — отвечает на реплику Юлии другой аккаунт. Вместо никнейма у него номер 50.92 846. Это число очень похоже на координаты, если предположить, что это широта, то она проходит примерно через Ньюфаундленд, а если это долгота, то чуть восточнее Мадагаскара, в районе близких к нему островов.

Узнав об активности аккаунта Юлии Толмацкой, поклонники Децла сопоставили это с концовкой его последнего клипа под названием Fibonacci, где мелькают слова «Конец? Начало». Если пролистать страницу Толмацкой в Instagram в самый низ, то первая запись там появилась 12 апреля 2016 года и звучит она вроде бы немотивированным вызовом: «Ну что, господа интеллектуалы, надумались?». Под этой подписью, как и на многих других фотографиях в аккаунте, Юлия Толмацкая запечатлена в маске розового кролика. Многие ассоциируют это с сюрреалистической сказкой «Алиса в стране чудес», и если следовать этой версии, Толмацкая заявила о себе как о проводнике для тех, кто хочет попасть в мир мистификаций, созданный её мужем.

В какой-то степени эта трактовка может подтверждаться другим постом, который сам по себе любопытен. В нём вот такая цитата: «Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно».

Следуя за розовым кроликом

Бездонный колодец реальных или воображаемых смыслов приводит любителей покопаться в загадках к другому посту, где Юлия опять-таки сфотографирована в маске розового кролика. «Межлокальная контрабанда и Гражданская оборона. Так и выживаю с 1996» — подписано фото.

«Гражданская оборона» в этом посте, очевидно, — культовая группа Егора Летова . Интереснее с «Межлокальной контрабандой» («МК») — это вовсе не абсурдизм, а книга-головоломка, появившаяся в 1997 году, а позднее и связанная с ней интернет-игра. Постмодернистский аналог карт Таро подаётся как набор символов, паролей, каламбуров, в которых в зависимости от точки зрения каждый находит индивидуальный смысл, ответ на незаданный вопрос. Создатели всего этого издевательства над мозгами благодарных читателей — так называемая Корпорация «Необитаемое время», группа современных художников-философов.

Выглядит их книга и игра как ряд картинок с загадочными подписями, список псевдоцитат и авангардистских четверостиший без видимой связи между ними. Она частично существует в электронном виде, например на сайте allrighter.ru.

Одной из частей «Межлокальной контрабанды» является так называемая «Буратиница», в которой используется несуществующий алфавит. В соцсетях Децл выкладывал несколько постов, написанных очень похожими символами, пока не расшифрованными, такие же знаки есть на обложке одного из его альбомов.

allrighter.ru

Символ Буратино в «МК» встречается довольно навязчиво, и нельзя не заметить, что Кирилл Толмацкий тоже размахивал этой ассоциацией как флагом. Его последний псевдоним звучит как «Джузеппе Жёстко». Джузеппе — персонаж сказки-интерпретации Алексея Толстого , в оригинальном «Пиноккио» такого нет. А в «Буратино» это старый столяр, который и нашёл первым живое полено, а затем отдал его своему другу Карло, который и сделал из него куклу.

Тут можно строить много домыслов, но, следуя выбранной нами конспирологической версии, один из них напрашивается особенно очевидно. В 1930-е, сразу после выхода книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в советской актёрско-театральной среде возникло твёрдое мнение, что книга в целом является аллюзией на театральную жизнь Москвы того времени. Это предположение, к примеру, озвучивала Фаина Раневская , и не она одна. Согласно такой интерпретации, Буратино — это Максим Горький . А сцена с попыткой Буратино спастись от Карабаса-Барабаса на сосне — «бегство» Горького на остров Капри. Сопоставьте это с дважды озвученной Децлом мечтой сбежать от всех, кто его знал, на остров.

По той же теории советских театралов толстовский Папа Карло — Константин Станиславский , а Джузеппе, имя которого Децл примерил на себя, — Владимир Немирович-Данченко . У последнего есть рассказ 1904 года «Воскресшая песня». В нем говорится о поэте, заживо погребённом в склепе. Когда могилу открыли, оказалось, что на лице трупа, которое казалось совсем живым, застыла счастливая улыбка. Такая же, какая была, судя по фотографиям, на лице Толмацкого-младшего в посмертный момент.

Кроме того, достаточно хорошо известно, что два мастера — Станиславский и Немирович-Данченко, хоть и воздвигали совместно здание российского и советского театрального искусства, годами друг с другом не разговаривали, находясь в сложном конфликте. Не хотел ли Кирилл Толмацкий, назвавшись Джузеппе, намекнуть на свои тяжёлые отношения с отцом, с которым они не общались около пятнадцати лет?

Тогда что общего у Толмацкого старшего с Папой Карло/Станиславским? Трудно сказать, не идёт ли речь о каком-то внутрисемейном фольклоре, может быть не зря Александр Толмацкий в начале нулевых годов записывал рэп под псевдонимом «Папа Ди» — папа Децла? Кстати, Папа Карло в книге был шарманщиком, в то время как Александр Толмацкий на момент рождения старшего сына Кирилла работал диск-жокеем. Как известно, Карло сам сшил одежду живой деревянной кукле, Толмацкий-старший тоже хорошо шил на дому и сам одевал всю свою семью, одновременно с этим в начале-середине восьмидесятых фарцуя самодельными джинсами. И, если продолжить эту аналогию, не чувствовал ли молодой Кирилл Толмацкий себя как исполнителя лишь куклой в руках отца-продюсера? Ну что ж, Папа Карло по крайней мере положительный персонаж, в отличие от Карабаса.

Без конспирологии

В любом случае всё это лишь догадка, параллель может лежать совсем в другой плоскости, если она вообще не плод нашей фантазии от начала и до конца. Ведь когда у головоломки нет правил, то нет и критериев правильного ответа. А может она ничего и не значит, просто вписалась в нарисованный воображением паззл, как сломанные часы, показывающие два раза в сутки правильное время. И то лишь для того, чтобы проиллюстрировать как легко рождаются конспирологические теории, а затем сами прокладывают свои русла между нагромождением фактов.

На случай, если это нужно пояснять, всё-таки отметим своё отношение к версии, что Децл мог остаться жив. Для того, чтобы принять её всерьёз есть вполне понятные кардинальные препятствия. Для инсценировки смерти нужно сплести слишком масштабный заговор, чтобы рассчитывать, что не проколется никто из его участников, осаждаемых журналистами, готовыми платить за сенсацию. Дело даже не в проблемах с организацией публичных лжепохорон с участием родственников, которые между собой толком не общались, незнакомых друг с другом посетителей прощания и так далее.

Необходимо подкупить множество людей, чтобы они пошли на подлог, то есть должностное преступление, — работников «скорой помощи», полицейских выезжавших за телом, патологоанатомов, сотрудников Следственного комитета , которые проводили проверку по факту смерти, а то и прокуроров которые утверждали её результат. Такой сценарий уж как минимум исключает «воскрешение»: под уголовное преследование в таком случаи попадут как должностные лица-соучастники, так и те, кто платил за инсценировку. Пропасть навсегда? Может быть. Но всё упирается в уже упомянутое обстоятельство: коллективный заговор среди людей, не объединённых ничем кроме плана одного-единственного заинтересованного лица, никогда долго не просуществует, и с огромной долей вероятности допустит утечку информации ещё на этапе подготовки «розыгрыша».

Идя по пути, проложенному всеми вышеупомянутыми загадочными намёками, невольно то и дело склоняешься к самой невероятной версии: он действительно готовил инсценировку, но умер по-настоящему, отчасти по собственному сценарию. Можно ли в это поверить? Трудно сказать, наверное, нет. Зато легко поверить в то, что Децла бы все простили за переживания, если бы он внезапно появился, сказав: