Телеведущая Елена Малышева ответила на нападки критиков, осудивших выступление актрисы Светланы Галки в роли «матки» в одном из выпусков программы «Жить здорово!». Заявление Малышевой опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
По словам ведущей Первого канала, такая форма подачи познавательной информации обусловлена основной задачей телевидения — «развлекать».
«Мы не нарушили ни чьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растёт ребёнок…», — заявила Малышева.
Выпуск программы «Жить здорово!», вышедший в эфир в декабре 2018 года, в котором актриса Светлана Галка исполнила песню и танец в костюме женского полового органа, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые обвинили Малышеву в помешательстве. Певица Лолита, опубликовав резонансное видео в Instagram, заявила, что не знает, как это можно прокомментировать. Представители партии «Коммунисты России» заявили, что телеведущую следует отстранить от эфиров.
Комментируя позицию политиков, Елена Малышева выразила недоумение, что плохого в том, «что у каждой женщины есть матка».
«Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?» — парировала медик позицию представителей партии.