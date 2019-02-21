Стало известно, каким образом герцогиня Сассекская Меган добиралась из Англии в Нью-Йорк, где проходила ее вечеринка по случаю скорого рождения ребенка. Маркл 20 февраля вернулась в Англию на частном самолете, и стоимость перелета в одну сторону составила 125 тысяч долларов.
Из Англии в США Маркл добиралась таким же образом, то есть, перелет туда-обратно обошелся в 250 тысяч долларов. Но не стоит думать, что это деньги налогоплательщиков. Частный самолет звезда американского сериала «Костюмы», похоже, оплатила сама или это сделали ее знаменитые друзья, которые очень хотели ее увидеть.
Кенсингтонский дворец подтвердил, что эта поездка финансировалась из частных источников, что означает, что деньги налогоплательщиков не тратились на это развлечение Маркл. Как передает Cosmopolitan, в любом случае, поездка Меган вызвала неоднозначную реакцию общественности, поскольку она привлекла слишком много внимания к своему финансовому состоянию, что не одобряется в британской королевской семье.