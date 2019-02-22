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Стала известна судьба тела Карла Лагерфельда 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Скончавшегося от рака немецкого модельера Карла Лагерфельда кремируют без проведения церемонии. Об этом сообщает портал AFP.
По словам представителя дизайнера, таковым было желание самого Лагерфельда.
«Я попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах развеяли вместе с прахом моей матери… И Шупетт [любимой кошки Лагерфельда], если она умрет раньше меня», — приводит издание слова модельера.
Позднее Лагерфельд завещал смешать его прах с прахом его партнера Жака де Башера, скончавшегося от СПИДа в 1989 году.
«Его прах покоится в тайном месте вместе с прахом моей матери. Однажды к ним присоединюсь и я. Но я не хочу никаких похорон. Однажды я пришел, однажды я и уйду», — говорил дизайнер.
19 февраля Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
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Шоу-бизнес , Карл Лагерфельд , Chanel
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