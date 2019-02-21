Известный фотограф Дмитрий Исхаков на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о происшествии, которое случилось с ним в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Муж певицы Полины Гагариной выронил бумажку и когда стал за ней нагибаться, то получил удар от жестких автоматических ворот. По словам Исхакова, на несколько секунд он оказался в нокдауне.
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Фотограф заметил, что в аэропорту после этого происшествия случился переполох. Пограничник стал кричать и выяснять в чем дело. Исхаков отделался шишкой и заметил, что остался жив.
«Аэропорт — это дикий ужас! Все время там что-то да случается», «Мужчину шрамы украшают, но голову все равно бережем», «У меня в детстве аналогичная история была. Только в метро турникет сработал и ударил по голове (я тогда низенькая была), теперь я очень боюсь через турникет проходить теперь», — заметили в комментариях пользователи.