Фотограф Дмитрий Исхаков получил травму в аэропорту

Известный фотограф Дмитрий Исхаков на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о происшествии, которое случилось с ним в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Муж певицы Полины Гагариной выронил бумажку и когда стал за ней нагибаться, то получил удар от жестких автоматических ворот. По словам Исхакова, на несколько секунд он оказался в нокдауне.

Популярный фотограф пригласил поклонников на грандиозное шоу своей супруги.

Фотограф заметил, что в аэропорту после этого происшествия случился переполох. Пограничник стал кричать и выяснять в чем дело. Исхаков отделался шишкой и заметил, что остался жив.