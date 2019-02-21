Заносчивую Бузову сбросили с пьедестала

Исследовательская организация "Левада-центр" привела результаты опроса о самых любимых исполнителей у россиян. По неизвестной причине в рейтинге не оказались такие артисты, как Ольга Бузова и Элджей. Музыкальный критик Артур Гаспарян объяснил, почему эти звезды не попали в список.

Эксперт уверен, что такие модные исполнители популярны в основном у столичной молодежи, которая часто делится новостями из жизни своих кумиров в социальных сетях. Из-за этого складывается впечатление, что Ольга Бузова и Элджей сегодня являются самыми раскрученными и любимыми артистами. Артур Гаспарян напомнил, что в опросе учитывается мнение всех жителей России, многие из которых не следят за тем, что происходит в Сети, и отдают предпочтение другим звездам.