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Заносчивую Бузову сбросили с пьедестала 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: кадр из видеоклипа Ольги Бузовой
Исследовательская организация "Левада-центр" привела результаты опроса о самых любимых исполнителей у россиян. По неизвестной причине в рейтинге не оказались такие артисты, как Ольга Бузова и Элджей. Музыкальный критик Артур Гаспарян объяснил, почему эти звезды не попали в список.
Эксперт уверен, что такие модные исполнители популярны в основном у столичной молодежи, которая часто делится новостями из жизни своих кумиров в социальных сетях. Из-за этого складывается впечатление, что Ольга Бузова и Элджей сегодня являются самыми раскрученными и любимыми артистами. Артур Гаспарян напомнил, что в опросе учитывается мнение всех жителей России, многие из которых не следят за тем, что происходит в Сети, и отдают предпочтение другим звездам.
"Наше восприятие какой-то модной музыки или хайпа среди определенного возрастного контингента людей ограничивается тем, что мы с вами живем в столице, воспринимаем мир немножко по-другому. И часто картинка мира у нас складывается из постов в "Инстаграме". Она немножко, на мой взгляд, искаженная", — поделился музыкальный критик в интервью Life.
Напомним, любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров. За певца проголосовали около 8% респондентов. Второе место заняли Алла Пугачева и Стас Михайлов. Каждый из них получил 5% голосов. За ними следуют Николай Басков и Лев Лещенко, набравшие по 4% каждый. Тройка любимых исполнителей среди молодежи оказалась другой: участники опроса от 18 до 24 лет отдали свои голоса певцам Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову, передает телеканал "360".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Крид , Тимати , Стас Михайлов , Лев Лещенко , Николай Басков , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Левада-центр
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