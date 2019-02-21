Российская актриса о ребенке от Киркорова: Сами не понимаем, как так вышло

Популярная актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич прокомментировала слухи о том, что будто бы родила от певца Филиппа Киркорова , дескать, девочка уж очень похожа на поп-короля. Артистка расставила все точки над i.

Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram скриншоты двух статей, которые прочитала в интернете. Первый заголовок звучал так:

"Дело к разводу: Хилькевич разругалась с мужем из-за нагулянной от Киркорова дочки". Актриса с юмором отнеслась к новости. В подписи к посту она написала: "а как вам такое?))) действительно невиданное сходство между Ариашей и @fkirkorov, мы с Артуром иногда даже сами не понимаем как так вышло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — пошутила Хилькевич.

Не оставила без комментария актриса и второй материал под названием:

"Третий пошел!": Анна Хилькевич забеременела на отдыхе в Тайланде — сеть". Артистка прокомментировала: "следующая новость тоже бомба для женщины, которая родила 5 месяцев назад особенно, но конечно, с нагулянной дочкой не сравнить".

В заключение артистка обратилась к представителям СМИ:

"Ррррребят, как вам эта дичь в головы-то приходит? Может вы просто не на своем месте работаете? и как верить после этого прессе".

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Анны Хилькевич. Кто-то рассердился на журналистов, кто-то поддержал актрису, призвав ее не обращать внимания на "россказни", кто-то утешил, философски отметив, что с такими слухами сопряжена всякая слава. Нашлись и такие фанаты, кто воспринял материалы с юмором.