Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова — «родовая травма» проекта «Дом-2»

Шоумен Рустам Солнцев был одним из самых ярких представителей на проекте «Дом-2». Шоу он уже давно покинул, однако продолжает следить за судьбой его героев, как нынешних, так и прошлых. К примеру, у Рустама Солнцева сложились прекрасные отношения со Степаном Меньщиковым и моделью Викторией Боней . Они постоянно на связи.

А вот об Ольге Бузовой Солнцев всегда высказывается неоднозначно. Он уверен, что ей никогда было бы не добиться славы, если не шоу, прославившее ее.

«Я считаю, что Бузова — родовая травма проекта», — сказал Солнцев в интервью для YouTube-канала «Точки Nad И».

Солнцев заметил, что из-за Бузовой о проекте теперь ходит дурная слава. Якобы все, кто там засветился — неумные лохи. По словам Солнцева, у них с Бузовой нет вражды. Если они оказываются на одной съемочной площадке, то могут поздороваться. Однако, как только камеры выключаются, они расходятся в разные стороны и предпочитают не общаться.