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Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова — «родовая травма» проекта «Дом-2» 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Instagram
Шоумен Рустам Солнцев был одним из самых ярких представителей на проекте «Дом-2». Шоу он уже давно покинул, однако продолжает следить за судьбой его героев, как нынешних, так и прошлых. К примеру, у Рустама Солнцева сложились прекрасные отношения со Степаном Меньщиковым и моделью Викторией Боней. Они постоянно на связи.
А вот об Ольге Бузовой Солнцев всегда высказывается неоднозначно. Он уверен, что ей никогда было бы не добиться славы, если не шоу, прославившее ее.
«Я считаю, что Бузова — родовая травма проекта», — сказал Солнцев в интервью для YouTube-канала «Точки Nad И».
Солнцев заметил, что из-за Бузовой о проекте теперь ходит дурная слава. Якобы все, кто там засветился — неумные лохи. По словам Солнцева, у них с Бузовой нет вражды. Если они оказываются на одной съемочной площадке, то могут поздороваться. Однако, как только камеры выключаются, они расходятся в разные стороны и предпочитают не общаться.
Сейчас Солнцев по-прежнему следит за шоу, ведь проект, как он считает, уникальный. Его формат до сих пор привлекает себе внимание, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Виктория Боня , Степан Меньщиков , StarHit
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