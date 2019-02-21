Жена Башарова решила развестись

Жена актера Марата Башарова Елизавета 6 февраля подала заявление о разводе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мировой судебный участок Бабушкинского района.

Сотрудник суда рассказал агентству, что Елизавета Башарова подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. В своем заявлении она не потребовала взыскать алименты с актера, отметил собеседник агентства.

Сам Башаров заявил агентству «Москва» , что ничего не знает о разводе. По его словам, в их отношениях с женой «все в порядке».

Иск рассмотрят 22 февраля. Заседание суда будет закрытым.

В 2016 году у пары родился сын. Они поженились в сентябре 2017-го.

В декабре прошлого года брат Елизаветы Башаровой рассказал журналистам, что Башаров напал на нее. В СМИ появилось фото выданной ей справки из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.

Позже брат женщины заявил, что она решила «замять дело» и не заявлять на мужа в полицию. Мужчина отметил, что в 2017 году актер также нанес ей травму, но она не обращалась в больницу и попросила не афишировать случившееся.