Неловко: как дочка Виктории Бони подставила ее, и почему об этом говорит вся Сеть

Последние два дня в Сети все активно обсуждают Викторию Боню и ее небольшой провал.

Недавно звезда улетела отдыхать в Таиланд вместе с дочкой Анджелиной. Оттуда Виктория делилась с подписчиками многочисленными фотографиями и видео, в которых рассказывала о том, как они проводят время. И одна Stories Бони разлетелась по Сети мгновенно.

Она выложила ролик, в котором рассказывает подписчикам про пляж, на который Виктория с дочкой собирались идти. «Мы собираемся еще на пляж сегодня пойти. У нас такой пляж здесь шикарный», — говорит Боня. Но в этот момент ее перебивает Анджелина и пытается сказать: «Да, вообще-то мы тут не живем», однако расслышать это очень сложно, ведь звезда переходит на крик и говорит: «ОЧЕНЬ ШИКАРНЫЙ ПЛЯЖ». Выглядело это действительно странно.