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Неловко: как дочка Виктории Бони подставила ее, и почему об этом говорит вся Сеть 

Peopletalk + ещё 3 2 часа назад
Последние два дня в Сети все активно обсуждают Викторию Боню и ее небольшой провал.
Недавно звезда улетела отдыхать в Таиланд вместе с дочкой Анджелиной. Оттуда Виктория делилась с подписчиками многочисленными фотографиями и видео, в которых рассказывала о том, как они проводят время. И одна Stories Бони разлетелась по Сети мгновенно.
Она выложила ролик, в котором рассказывает подписчикам про пляж, на который Виктория с дочкой собирались идти. «Мы собираемся еще на пляж сегодня пойти. У нас такой пляж здесь шикарный», — говорит Боня. Но в этот момент ее перебивает Анджелина и пытается сказать: «Да, вообще-то мы тут не живем», однако расслышать это очень сложно, ведь звезда переходит на крик и говорит: «ОЧЕНЬ ШИКАРНЫЙ ПЛЯЖ». Выглядело это действительно странно.
Об этом у себя в Telegram-канале высказалась даже Ксения Собчак. Ведущая выложила то самое видео и написала: «Это очень смешно. Виктория Боня показывает якобы „роскошную жизнь“, а потом пытается перекричать собственную дочь, которая пытается сказать, что „мы вообще то тут не живем“ аааа» (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак , Таиланд
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