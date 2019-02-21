«Наглая ложь»: актер Абдулов ответил на обвинения в дебоше

Актер Виталий Абдулов заявил, что не устраивал дебош в подъезде собственного дома. Ранее соседка утверждала, что артист, будучи в нетрезвом состоянии, пытался сделать ей предложение руки и сердца и в итоге испортил ей день рождения.

Абдулов заявил, что его соседка шумно праздновала день рождения, и он поднялся к ней, чтобы сделать замечание.

«Я поднялся наверх, чтобы сделать замечание, на что в ответ услышал пьяную брань от нее и от неизвестно откуда взявшегося мужчины. Я вызвал наряд полиции», — рассказал актер.

Артист назвал информацию о том, что он якобы устроил сцену ревности, «высосанной из пальца наглой ложью», сообщает телеканал «360».

«Как я мог пойти ночью к незнакомой женщине делать предложение руки и сердца, если у меня уже есть серьезные отношения?» — недоумевает Абдулов.

В Сети появилось видео, снятое в подъезде актера. В ролике он сидит возле одной из квартир и разговаривает по телефону, сообщает РЕН ТВ . Абдулов выглядит пьяным.

«Я знаю, кто здесь живет. Я знаю, кто снимает квартиру. Я знаю, кто сейчас сдает квартиру. Я сейчас все знаю! Завтра тут будет все телевидение СССР», — произносит актер.

Ранее СМИ сообщали, что Абдуллов пытался ухаживать за своей соседкой по подъезду, на днях решил сделать ей предложение и отправился в гости. В этот момент в гостях у девушки находился ее молодой человек. Она вызвала полицию. Прибывшим полицейским Абдуллов сообщил, что его соседка устроила притон, но отказался писать на нее заявление.