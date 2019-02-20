Стало известно о новых интригах за кулисами «Что? Где Когда?»

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков прокомментировал скандал с участием главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и магистра клуба Александра Друзя.

В эфире телеканала RTVi Новиков рассказал, что за время его участия в клубе было несколько случаев, когда знатоки сомневались, что победа команды была честной.

«И только один раз, когда я выслушал всю аргументацию человека, который мне это объяснял, я приблизился к тому, чтобы в это поверить», — сказал Новиков.

Он отказался рассказывать, что это был за случай, и отказался принять чью-либо сторону в конфликте Бера и Друзя.

По его словам, Илья Бер, с которым он вместе играет в команде «Ксеп» спортивного «Что? Где? Когда?», обратился к нему еще до появления информации о попытке подкупа со стороны Друзя в публичном пространстве. Однако комментировать обвинения он не захотел.

«Кидать камень в Друзя я лично не хотел бы ни при каких обстоятельствах. По сентиментальным причинам. Я помню Друзя примерно столько же, сколько помню себя», — отметил Новиков.