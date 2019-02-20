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Стало известно о новых интригах за кулисами «Что? Где Когда?» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков прокомментировал скандал с участием главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и магистра клуба Александра Друзя.
В эфире телеканала RTVi Новиков рассказал, что за время его участия в клубе было несколько случаев, когда знатоки сомневались, что победа команды была честной.
«И только один раз, когда я выслушал всю аргументацию человека, который мне это объяснял, я приблизился к тому, чтобы в это поверить», — сказал Новиков.
Он отказался рассказывать, что это был за случай, и отказался принять чью-либо сторону в конфликте Бера и Друзя.
По его словам, Илья Бер, с которым он вместе играет в команде «Ксеп» спортивного «Что? Где? Когда?», обратился к нему еще до появления информации о попытке подкупа со стороны Друзя в публичном пространстве. Однако комментировать обвинения он не захотел.
«Кидать камень в Друзя я лично не хотел бы ни при каких обстоятельствах. По сентиментальным причинам. Я помню Друзя примерно столько же, сколько помню себя», — отметил Новиков.
Илья Новиков выступал за команды Алеся Мухина и Алексея Блинова, в 2014 году стал обладателем «Хрустальной совы». В 2016 году был вынужден уйти из телевизионной версии игры из-за дела Надежды Савченко, интересы которой он представлял в российском суде в качестве адвоката.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Алексей Блинов , НАДЕЖДА САВЧЕНКО , Илья Новиков
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