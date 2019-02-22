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«Научитесь уважать закон»: Шнуров о жалобах Собчак на блокировку интервью с Матильдой 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем инстаграме, что интервью телеведущей Ксении Собчак с его экс-супругой Матильдой (Еленой Мозговой) заблокировано по требованию телекомпании "ВИД".
В своем посте Шнуров обратился к Собчак как к "Ксении Анатольевне".
"Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право", — написал Шнуров.
Он добавил, что Собчак "элементарно не умеет читать", так как в сообщении о блокировке якобы говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании "ВИД" из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.
"Причем здесь мои помощницы и я?" — заключил Шнуров.
Ранее сообщалось, что Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Пушкина , КСЕНИЯ СОБЧАК , Сергей Шнуров
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