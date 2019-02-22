«Научитесь уважать закон»: Шнуров о жалобах Собчак на блокировку интервью с Матильдой

В своем посте Шнуров обратился к Собчак как к "Ксении Анатольевне".

"Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право", — написал Шнуров.

Он добавил, что Собчак "элементарно не умеет читать", так как в сообщении о блокировке якобы говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании "ВИД" из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной

"Причем здесь мои помощницы и я?" — заключил Шнуров.

Ранее сообщалось, что Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой.