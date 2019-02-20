Расставание с Собчак преобразило Виторгана 

Фанаты актера Максима Виторгана, который уехал на гастроли в Екатеринбург, считают, что он преобразился в лучшую сторону после скандала, связанного с его женой телеведущей Ксенией Собчак, сообщает Дни.ру.
Виторган опубликовал в инстаграме две фотографии, сделанные в Екатеринбурге с разницей в один год вместе с другими известными актерами.
"Екатеринбург год спустя #вборенькечеготонет. Ну, игривости во мне поубавилось", — подписал Виторган.
Фанаты артиста сочли иначе. Многие стали писать в комментариях, что Виторган похорошел и похудел. Также некоторые отметили, что скандал, связанный с его женой телеведущей Ксенией Собчак, даже положительно сказался на актере.
Отмечается, что многие поклонники артиста считают, что Виторган после подозрений в изменах расстался с Собчак.
Ранее на странице в инстаграме своего друга, актера Павла Деревянко Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее Собчак взяла на себя вину за каминг-аут Виторгана.