Расставание с Собчак преобразило Виторгана

Виторган опубликовал в инстаграме две фотографии, сделанные в Екатеринбурге с разницей в один год вместе с другими известными актерами.

"Екатеринбург год спустя #вборенькечеготонет. Ну, игривости во мне поубавилось", — подписал Виторган.

Фанаты артиста сочли иначе. Многие стали писать в комментариях, что Виторган похорошел и похудел. Также некоторые отметили, что скандал, связанный с его женой телеведущей Ксенией Собчак, даже положительно сказался на актере.

Отмечается, что многие поклонники артиста считают, что Виторган после подозрений в изменах расстался с Собчак.