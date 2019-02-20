Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расставание с Собчак преобразило Виторгана 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фанаты актера Максима Виторгана, который уехал на гастроли в Екатеринбург, считают, что он преобразился в лучшую сторону после скандала, связанного с его женой телеведущей Ксенией Собчак, сообщает Дни.ру.
Виторган опубликовал в инстаграме две фотографии, сделанные в Екатеринбурге с разницей в один год вместе с другими известными актерами.
"Екатеринбург год спустя #вборенькечеготонет. Ну, игривости во мне поубавилось", — подписал Виторган.
Фанаты артиста сочли иначе. Многие стали писать в комментариях, что Виторган похорошел и похудел. Также некоторые отметили, что скандал, связанный с его женой телеведущей Ксенией Собчак, даже положительно сказался на актере.
Отмечается, что многие поклонники артиста считают, что Виторган после подозрений в изменах расстался с Собчак.
Ранее на странице в инстаграме своего друга, актера Павла Деревянко Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Позднее Собчак взяла на себя вину за каминг-аут Виторгана.
Газета.Ru: последние новости
"Другого нет": Лоза прокомментировал заявление Макаревича об идиотизме 80% населения Суд отказался отменить приговор бывшей жене Джигарханяна Макаревич призвал смириться с идиотизмом 80% населения
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Павел Деревянко , КСЕНИЯ СОБЧАК , Екатеринбург
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение