Ирина Салтыкова ищет для дочери мужа с двумя высшими образованиями

Ирина Салтыкова вскоре может поменять свой семейный статус. О том, что в жизни мамы грядут перемены, рассказала ее дочь Алиса, недавно перебравшаяся в Россию из Лондона. Неужели Ирина, которой в мае стукнет 53 года, действительно собралась под венец?

Ирина Салтыкова на светских тусовках теперь будет появляться гораздо чаще. Она активно помогает дочке Алисе покорять отечественный шоубизнес. Под руководством звездной мамы девушка уже записала несколько песен.

— У меня сейчас открыта дорога для новых возможностей, — рассказывает Алиса. — Мне это интересно, поэтому ближайшие годы проведу в России. Активно занимаюсь работой. Времени нет совершенно: сплю по четыре часа в сутки.

Переезд в Россию произошел не без проблем. А все из-за любимой собаки Шарика, которого оставить в Англии не смогла.

— Шарик — это член нашей семьей! — продолжает Алиса. — Он везде со мной. Мы с ним и в рестораны ходим, и в караоке были. В Англии я даже с ним выступала. Сидела на стуле и пела, а он был рядом. Когда встал вопрос переезда, я обзвонила все авиакомпании, но его никто брать на борт не захотел. Потому что с клеткой он должен весить 50 кг, а наш Шарик — 85 килограммов. Пришлось до Парижа ехать на машине, а оттуда прямым поездом в Москву. Все это время собака была со мной в купе.

В российскую тусовку Алиса уже отлично вписалась — на недавнем сборном концерте девушка произвела настоящий фурор. Коллеги с нескрываемым интересом рассматривали дочь звезды.

— Нам Коля Басков сделал один сюрприз, о котором вы скоро узнаете, — откровенничает Ирина. — Он сказал: «Давайте, девчонки, записывайте новые песни!» Петь дуэтом с Алисой мы не планируем. Она самостоятельная и крутая сама по себе, зачем я буду вмешиваться! Пусть поет сольно! Хотя вскоре мы планируем исполнить одну совместную песню на «Первом канале». Но это как эксперимент.

Если мама Алисе активно помогает, то Виктор Салтыков участия в продвижении дочери на сцену не принимает. С ним девушка, как выяснилось, не общается.

— Контакта у нас нет, но мне не хотелось бы говорить на эту тему! — сказала Алиса.

Наши корреспонденты не могли не поинтересоваться у Алисы по поводу личной жизни.

— Молодого человека у меня нет! — рассказала девушка. — Нашу генетику, артистическую, нельзя смешивать.

Услышав слова дочери, Салтыкова-старшая изменилась в лице!

— Да ты что! — выпалила Ирина. — Не дай бог, чтобы муж был певцом! Нам нужен мужчина серьезный, с двумя высшими образованиями.

Между тем во время общения Алиса призналась, что у ее мамы на личном фронте как раз планируются перемены.

— Недавно ей сделали предложение руки и сердца! — сказала Алиса с довольной улыбкой на лице. Впрочем, сама Ирина на эту тему говорить категорически не захотела.